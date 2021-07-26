Son dakika | Beşiktaş'ta Daniele Rugani sesleri yükseliyor

Beşiktaş için yeni bir stoper iddiası gündeme geldi. Juventus ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Daniel Rugani için siyah-beyazlılar için devreye girdiği ifade edildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayını alarak İtalyan kulübü ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlıların, 1.90'lık savunmacıyı kiralamak istediği belirtildi.

Geldiği günden bu yana Empoli, Rennes ve Cagliari'ye kiralanan futbolcu, Juventus tarafından yine düşünülmüyor.