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Son dakika | Beşiktaş'ta Daniele Rugani sesleri yükseliyor

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Giriş Tarihi: 26.07.2021
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Son dakika | Beşiktaş'ta Daniele Rugani sesleri yükseliyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...Juventus ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunan Daniele Rugani için siyah-beyazlılar için devreye girdiği ifade edildi.

Beşiktaş için yeni bir stoper iddiası gündeme geldi. Juventus ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Daniel Rugani için siyah-beyazlılar için devreye girdiği ifade edildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayını alarak İtalyan kulübü ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlıların, 1.90'lık savunmacıyı kiralamak istediği belirtildi.

Geldiği günden bu yana Empoli, Rennes ve Cagliari'ye kiralanan futbolcu, Juventus tarafından yine düşünülmüyor.

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