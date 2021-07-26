Son dakika | Trabzonspor golcü transferinde gaza basıyor! Michy Batshuayi radara girdi

Öncelikli hedef; elbette Sörloth. Kuzey'in Kralı için Leipzig'in vereceği karar bekleniyor. Ağustos'un ilk haftasında bu düğüm çözülecek. Sörloth'a alternatif olarak belirlenen Cornelius ve Artem Dovbyk için temaslar devam ederken, listedeki bir diğer önemli forvet ise Michy Batshuayi.