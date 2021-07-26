Son dakika | Trabzonspor golcü transferinde gaza basıyor! Michy Batshuayi radara girdi
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Golcü transferinde eski oyuncusu Sörloth'u kadrosuna katma girişimleri devam eden Trabzonspor, bir başka forvet Michy Batshuayi listesine ekledi. Dünyaca ünlü golcü için bordo mavili yönetim, yıldız oyuncuyu 1 yıllık kiralık teklifiyle kapıyı çalacak.
Sol bekte tercihini yerliden yana kullanan ve İsmail Köybaşı'nı renklerine bağlayan Trabzonspor 'da şimdi gözler forvete çevrildi. Djaniny ve Koita gibi iki önemli golcüyü elinde bulunduran Bordo-Mavililer, alacağı santrforun daha farklı tipte bir oyuncu olmasını hedefliyor.
Öncelikli hedef; elbette Sörloth. Kuzey'in Kralı için Leipzig'in vereceği karar bekleniyor. Ağustos'un ilk haftasında bu düğüm çözülecek. Sörloth'a alternatif olarak belirlenen Cornelius ve Artem Dovbyk için temaslar devam ederken, listedeki bir diğer önemli forvet ise Michy Batshuayi.
1 YILLIK PLANLAMA
Chelsea'de bir türlü istediği süreleri alamayan Belçikalı yıldız, geçen sezon Premier Lig'de 18 maça çıkmış ancak toplamda 722 dakika sahada kalmıştı.
Bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik skor katkısı gösteren 27 yaşındaki Batshuayi, Fırtına'nın radarında. Oyuncunun maaş talebi şimdilik yüksek olsa da, yönetim uygun bir zemin hazırlamaya çalışıyor. Şartların oluşması halinde Batshuayi 1 yıl kadrosuna katmayı düşünen Trabzonspor'a, Chelsea tarafı yeşil ışık yaktı.
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