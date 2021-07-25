Filenin Sultanları Tokyo'da ilk maçı kazandı! Türkiye - Çin: 3-0
Son dakika haberine göre: A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'le karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar maçı 3-0 kazanırken, son şampiyonu adeta sahadan sildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo 2020 heyecanı başladı. Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i mağlup etmeyi başardı.
ÇİN - TÜRKİYE: 0-3
1. Set: 21-25
2. Set: 14-25
3. Set: 14-25
İLK 6'LAR;
ÇİN: Yuan XY, Zhu T, Gong, Zhang, Ding, Yan N, Wang
TÜRKİYE: Cansu Özbay, Hande Baladin, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem (Kaptan), Zehra Güneş, Ebrar Kararkurt
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'le birlikte ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya yer alıyor. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ev sahibi Japonya'nın da bulunduğu A Grubu'nda ise; Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore mücadele edecek.