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Aaron Boupendza'nın talibi çoğaldı! İşte Hatay'ın istediği bonservis bedeli

SPOR
Giriş Tarihi: 25.07.2021 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021
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Aaron Boupendza'nın talibi çoğaldı! İşte Hatay'ın istediği bonservis bedeli

Hatayspor forması giyen ve geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Aaron Boupendza'ya İskoç devi Celtic kanca attı. İsmi Fenerbahçe ile anılan Gabonlu golcü için Hatayspor'un 12 milyon Euro istediği iddia ediliyor.

Hatayspor forması giyen ve geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Aaron Boupendza'ya talip var. İngiliz basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; İskoç devi Celtic, Hatayspor'un Gabonlu yıldızı Aaron Boupendza'yı transfer etmek istiyor. Haberde, Akdeniz ekibinin 24 yaşındaki golcü oyuncu için 12 milyon Euro istediği belirtildi.

ATALANTA-FENERBAHÇE-FİORENTİNA VE WATFORD İLE ANILIYOR
Bilindiği üzere oyuncunun ismi uzun süredir Atalanta, Fenerbahçe, Fiorentina ve Watford ile de anılıyor. Hatta geçen sezonun devre arasında Rusya Ligi takımlarından Krasnodar kulübü de Gabonlu yıldız için 8 milyon Euro teklif etmiş, anlaşmaya varılmış ancak oyuncu daha sonra bu kararından vazgeçerek teklifi reddetmişti.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden ve geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Boupendza, çıktığı 38 maçta 22 gol ve 1 asist kaydetti.

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