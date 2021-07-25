Filenin Sultanları Çin'i ezdi geçti! Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo 2020'deki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i yenen ay-yıldızlı ekibin kaptanı Eda Erdem Dündar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Başkan Erdoğan, oyunlar için Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan ve milli sporcuların müsabakalarını takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla ay-yıldızlı takımın kaptanı Eda Erdem Dündar ile görüştü.
Başkan Erdoğan, telefon konuşmasında kaptan Eda'ya, "Çok duygulandırdınız. Maçı da ilk setten itibaren izledim. Bütün kızlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Salı günü inşallah İtalya maçını da izleyeceğim." dedi.
A Milli Takım, Tokyo 2020'de B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setlerle 3-0 yenerek oyunlara iyi bir başlangıç yaptı. Ay-yıldızlıların 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapağı maç, TSİ 10.25'te başlayacak.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, sporcumlarımızın teri kurumadan arayarak #FileninSultanları'nı tebrik etti. pic.twitter.com/HbkJv7LQTW— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) July 25, 2021
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