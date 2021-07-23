Trabzonspor savunmayı güçlendiriyor! Yeni stoper Premier Lig'den

Premier Lig'de şu ana kadar 231 kez forma giyen Kouyate, 14 gol ve 13 asist yaptı. Tecrübeli savunmacının Crystal Palace ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Kouyate için Trabzonspor'un pazarlıklara başlayacağı bildirildi.