Trabzonspor savunmayı güçlendiriyor! Yeni stoper Premier Lig'den
Trabzonspor, transferlerine devam ediyor. Şu ana kadar Süper Lig'de Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve İsmail Köybaşı gibi isimleri kadrosuna katan bordo-mavililer, transfer dönemini hareketli geçirmeye devam ediyor. Yeni bir savunmacı arayan Karadeniz ekibi, Premier Lig'de forma giyen yıldız isme teklif yaptı. İşte transfere ilişkin tüm detaylar...
Son dakika haberi... Geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayarak sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, bu sezon UEFA'nın yeni organizasyonu Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.
Süper Lig'de de şampiyonluk hedefleyen bordo-mavililer, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor.
4 transferin ardından halen çalışmalarına devam eden bordo-mavililerin en az 1 golcü ve stoper transferi yapması da bekleniyor.
YENİ STOPER PREMİER LİG'DEN
Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Cheikhou Kouyaté'ye resmi teklif yapan Trabzonspor, beklemeye geçti. 31 yaşındaki Senegalli oyuncu, son 2 sezondur Crystal Palace forması giyiyor.
Premier Lig'de şu ana kadar 231 kez forma giyen Kouyate, 14 gol ve 13 asist yaptı. Tecrübeli savunmacının Crystal Palace ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Kouyate için Trabzonspor'un pazarlıklara başlayacağı bildirildi.
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