Son dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt transferini KAP'a bildirdi!
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılı ekip, sol bek bölgesi için bonservisi elinde olan Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt ile anlaştı. Sarı Kırmızılılar transferi KAP'a bildirdi.
Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda PSV'ye 5-1 yenilerek tur ümitlerini bir hayli zora sokan Galatasaray, transfere hız verdi.,
Gün içerisinde Romanya'nın Universitatea Craiova kulübünde forma giyen Alexandru Cicaldau'nun transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren sarı-kırmızılı ekip, Sacha Boey için de Fransa'nın Rennes takımına 1.5 milyon Euro + bonus içeren resmi teklifini yaptı.
Galatasaray son olarak ise uzun süredir peşinde olduğu ve görüşmelerini sürdürdüğü Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt ile de prensipte anlaştı.
Oyuncu ile 3 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağlayan Galatasaray, transferi KAP'a bildirdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bedelli askerlik fiyatları düşüyor mu? Bedelli askerlik fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? MSB fiyatı duyurdu...
- KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları ayın kaçınca yapılacak?
- KPSS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı 2021?
- 6 yıl erken emekli olma imkanı! SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta odaklandı! En az 3600 ve 4800 gün primle...
- Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 10 banka katılacak! Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank...
- Emeklinin gözü o tarihe çevrildi! 355 TL zam müjdesi kapıda! SSK ve Bağ-Kur'lulara seyyanen zam, refah payı...
- Milyonları ilgilendiren gelişme! Toplu para ödeyerek emekli olmak mümkün! Doğum, askerlik, yurtdışı borçlanmaları...
- Açık lise telafi sınavı ne zaman 2021? AÖL ek sınav yüz yüze, online mı olacak? 4. dönem...
- Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak 2021? Okullar bu sene yüz yüze, online mı olacak? MEB ile son dakika açıklamaları...
- BİM'de gelecek hafta indirim tufanı yaşanacak! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ağustos'ta yasaklar yeniden başlayacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son durum...
- 10 ay 2.862 TL verilecek! SGK şartları duyurdu! Başvuru yapmak oldukça kolay