23 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt transferini KAP'a bildirdi!

SPOR
Giriş Tarihi: 23.07.2021 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
ABONE OL
Son dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılı ekip, sol bek bölgesi için bonservisi elinde olan Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt ile anlaştı. Sarı Kırmızılılar transferi KAP'a bildirdi.

Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda PSV'ye 5-1 yenilerek tur ümitlerini bir hayli zora sokan Galatasaray, transfere hız verdi.,

Gün içerisinde Romanya'nın Universitatea Craiova kulübünde forma giyen Alexandru Cicaldau'nun transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren sarı-kırmızılı ekip, Sacha Boey için de Fransa'nın Rennes takımına 1.5 milyon Euro + bonus içeren resmi teklifini yaptı.

Galatasaray son olarak ise uzun süredir peşinde olduğu ve görüşmelerini sürdürdüğü Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt ile de prensipte anlaştı.

Oyuncu ile 3 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağlayan Galatasaray, transferi KAP'a bildirdi.

G.Saray'ın transferini duyurdu! Yeni 10 numara... G.SARAY'IN TRANSFERİNİ DUYURDU! YENİ 10 NUMARA...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA