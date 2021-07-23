Son dakika: Galatasaray KAP'a bildirdi! Genç yıldız Aslan oldu
Son dakika haberleri... Galatasaray 21 yaşındaki oyuncu Sacha Boey'in transferi için kulübü Rennais ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Alınan bilgiye göre genç sağ bek Galatasaray'dan yıllık 1 milyon Euro alacak.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray sağ bek Sacha Boey'in transferini bitirdi.
PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA
Sağ bek transferi için büyük bir gizlilikle yürüttüğü operasyon sonrası Fransız futbolcu Sacha Boey ile anlaşma sağlayan Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcuyu pazar günü İstanbul'a getiriyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın her konuda anlaşma sağladığı Boey, pazar günü İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve ardından kendisini Galatasaraylı yapacak olan sözleşmeye imza atacak.
YILLIK 1 MİLYON EURO ALACAK
Galatasaray'ın genç futbolcunun bonservisi için kulübü Rennes ile 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı, oyuncunun alacağı ücretin ise yılık 1 milyon Euro'nun altında olacağı öğrenildi.
Geçen sezon kiralık olarak Dijon forması giyen ve Galatasaray scout ekibinin bir süredir yakından takip ettiği Sacha Bouey, Fransa U21 Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.
GALATASARAY'A KAP'A BİLDİRDİ
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey'in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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