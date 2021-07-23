Son dakika: Galatasaray KAP'a bildirdi! Genç yıldız Aslan oldu

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA

Sağ bek transferi için büyük bir gizlilikle yürüttüğü operasyon sonrası Fransız futbolcu Sacha Boey ile anlaşma sağlayan Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcuyu pazar günü İstanbul'a getiriyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın her konuda anlaşma sağladığı Boey, pazar günü İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve ardından kendisini Galatasaraylı yapacak olan sözleşmeye imza atacak.