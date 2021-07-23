Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu transfer etti!

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'da mutlu sona ulaştı.

Romanya Futbol Ligi'nin eski başkanı Mitica Dragomir, bir televizyon programında yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau için kulübü Universitatea Craiova ile 6 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığı anlaşmaya vardığını söyledi.