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Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu transfer etti!

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Giriş Tarihi: 23.07.2021 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
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Galatasaray Alexandru Cicaldau'yu transfer etti!

Son dakika haberine göre: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'den aldığı ağır mağlubiyet sonrası transferde gaza basan Galatasaray'ın Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'yu transfer ettiği belirtildi.

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'da mutlu sona ulaştı.

Romanya Futbol Ligi'nin eski başkanı Mitica Dragomir, bir televizyon programında yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau için kulübü Universitatea Craiova ile 6 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığı anlaşmaya vardığını söyledi.

ALEXANDRU CİCALDAU KİMDİR?

10 numara pozisyonunda oynayan Cicaldau, Gheorghe Hagi'nin futbol akademisinde futbola başlamış, ardından Viitorul forması giymiş ve 2018 yılında Craiova'ya 1 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Cicaldau geçen sezon 43 maçta 12 gol atıp 4 asist yaptı.

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