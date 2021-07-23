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Son dakika | Fenerbahçe'de flaş karar! 4 futbolcu kadro dışı kaldı

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Giriş Tarihi: 23.07.2021 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
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Son dakika | Fenerbahçe'de flaş karar! 4 futbolcu kadro dışı kaldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri bugün | Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda 4 futbolcunun takımdan ayrı olarak çalışmalara devam edeceği açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.

Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür.

Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara da başlamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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