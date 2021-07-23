Beşiktaş'ın sürprizi Radja Nainggolan!

Gelecek sezon, üç kulvarda birden mücadele etmeye hazırlanan Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Orta sahada Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılmasıyla beraber takımın Radja Nainggolan'la ilgilendiği iddia edildi.

NAİNGGOLAN BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ

İtalya'da yayın yapan La Gazetta dello Sport Gazetesi'ndeki haberde, Beşiktaş'ın Radja Nainggolan'a teklifte bulunduğu, oyuncunun bu teklifi reddettiğine yer verildi. İki yıldır Inter'den Cagliari'ye kiralanan Belçikalı futbolcu, iki sezonda 22 milyon Euro değer kaybetti.

CAGLİARİ'DE KALMAK İSTİYOR

Son iki sezondur Sardinya ekibi Cagliari'de kiralık oynayan Nainggolan, önümüzdeki yıl da yine Cagliari'de forma giymek istiyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray 'la anılan oyuncu, yine Cagliari isteğinden ötürü İtalya'dan ayrılmamıştı. Nainggolan'ın Inter'de 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

RADJA NAİNGGOLAN'IN İSTATİSTİKLERİ

Cagliari formasıyla geçtiğimiz yıl ligde 22 maça çıkan Nainggolan, 1 kez gol atarken asist yapamadı. 33 yaşındaki Belçikalı, 2018 yılında bir başka Serie A ekibi Roma'dan 38 milyon Euro bedelle Inter'e transfer oldu. Inter'deki ilk yılında 36 maça çıkıp 7 gol, 3 asistlik katkı sağlamasına karşın takımda düşünülmedi.