22 Temmuz 2021, Perşembe
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Vitor Pereira düğmeye bastı! İşte Fenerbahçe'den gidecek 10 futbolcu
Fenerbahçe'de Vitor Pereira, takımda görmek istemediği oyuncuların listesini yönetime verdi. Tecrübeli hoca, 10 futbolcunun yeni sezonda kadroda düşünmediğini belirterek, yeni takviyelerin hızlıca takıma katılmasını istedi. İşte yeni sezonda sarı lacivertli formaya veda edecek oyuncular...
Giriş Tarihi: 22.07.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 09:58
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