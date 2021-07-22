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Vitor Pereira düğmeye bastı! İşte Fenerbahçe'den gidecek 10 futbolcu

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, takımda görmek istemediği oyuncuların listesini yönetime verdi. Tecrübeli hoca, 10 futbolcunun yeni sezonda kadroda düşünmediğini belirterek, yeni takviyelerin hızlıca takıma katılmasını istedi. İşte yeni sezonda sarı lacivertli formaya veda edecek oyuncular...

Giriş Tarihi: 22.07.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 09:58
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Vitor Pereira düğmeye bastı! İşte Fenerbahçe'den gidecek 10 futbolcu
Fenerbahçeli kurmaylar sadece eksik bölgelere oyuncu bulmak için değil kadroyu azaltmak için yoğun bir mesai harcıyor.
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Vitor Pereira düğmeye bastı! İşte Fenerbahçe'den gidecek 10 futbolcu
Kadrosunda 37 futbolcu bulunan Fenerbahçe ilk etapta en az 10 oyuncuyu direkt satış ya da kiralama yoluyla kadrodan çıkartmayı hedefliyor. Pereira ve kurmaylarının bu isimler üzerinde uzlaştağı ifade edildi.
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Vitor Pereira düğmeye bastı! İşte Fenerbahçe'den gidecek 10 futbolcu
Bu oyuncular kiralama ya da satış yoluyla takımdan gönderilerek hem FFP hem de TFF'nin limit kriterleri uygulunmış olacak. İşte gönderilecek 10 futbolcu...
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Vitor Pereira düğmeye bastı! İşte Fenerbahçe'den gidecek 10 futbolcu
Zanka
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Vitor Pereira düğmeye bastı! İşte Fenerbahçe'den gidecek 10 futbolcu
Kemal Ademi