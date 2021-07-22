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Trabzonspor'da Cornelius sesleri! Anlaşma tamam

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Giriş Tarihi: 22.07.2021
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Trabzonspor'da Cornelius sesleri! Anlaşma tamam

Son dakika Trabzonspor transfer haberi... Trabzonspor, Andreas Cornelius'un transferi için Parma ile 5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. İmzalar önümüzdeki günlerde atılacak.

Transfer çalışmalarına sezon bitmeden başlayan ve kadrosunu Hamsik, Bruno Peres, Koita, Gervinho ve son olarak İsmail Köybaşı ile güçlendiren Trabzonspor , forvet transferinde de son anaşamaya geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre, Trabzonspor, Andreas Cornelius için Parma ile 5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Şu an tatilde olan Danimarkalı golcü ise teklifi değerlendirmek için süre istedi.

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