Trabzonspor'da Cornelius sesleri! Anlaşma tamam

Transfer çalışmalarına sezon bitmeden başlayan ve kadrosunu Hamsik, Bruno Peres, Koita, Gervinho ve son olarak İsmail Köybaşı ile güçlendiren Trabzonspor , forvet transferinde de son anaşamaya geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre, Trabzonspor, Andreas Cornelius için Parma ile 5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Şu an tatilde olan Danimarkalı golcü ise teklifi değerlendirmek için süre istedi.