Galatasaray'ın efsane oyuncularından Wesley Sneijder 5-1'lik PSV mağlubiyetini değerlendirdi: Böyle görmek şoke edici

BÖYLE GÖRMEK ŞOKE EDİCİ

Maçı tribünde izleyen Galatasaray'ın Hollandalı eski futbolcusu Sneijder, "Galatasaray'ı böyle görmek şoke edici. Bu, Galatasaray ismine yakışmayan bir görüntü." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.