Galatasaray'ın efsane oyuncularından Wesley Sneijder 5-1'lik PSV mağlubiyetini değerlendirdi: Böyle görmek şoke edici
Galatasaray'ın efsane ismi Wesley Sneijder Galatasaray'ın PSV'ye 5-1 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Maçı tribünden izleyen Sneijder, "Galatasaray'ı böyle görmek şoke edici. Bu, Galatasaray ismine yakışmayan bir görüntü" ifadelerini kullandı.
Sarı kırmızılı takım, Philips Stadı'nda oynanan maçta çok etkisiz bir görüntü çizerken sahadan 5 gollü yenilgiyle ayrılarak tur şansını zora soktu.
BÖYLE GÖRMEK ŞOKE EDİCİ
Maçı tribünde izleyen Galatasaray'ın Hollandalı eski futbolcusu Sneijder, "Galatasaray'ı böyle görmek şoke edici. Bu, Galatasaray ismine yakışmayan bir görüntü." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
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