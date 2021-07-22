Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den PSV maçı sonrası flaş açıklama: Avrupa'nın değişik takımlarından biriyle oynuyoruz diyerek küçük bir mesaj vermiştim

İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI:

KÜÇÜK BİR MESAJ VERMİŞTİM

Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bizden daha iyilerdi. Dün de zaten bir cümlede anlatmıştım. Avrupa'nın değişik takımlarından biriyle oynuyoruz diye. Küçük bir mesaj vermiştim. Bizden daha iyi oynayarak rahat galibiyet aldılar.