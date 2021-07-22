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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den PSV maçı sonrası flaş açıklama: Avrupa'nın değişik takımlarından biriyle oynuyoruz diyerek küçük bir mesaj vermiştim

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Giriş Tarihi: 22.07.2021 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den PSV maçı sonrası flaş açıklama: Avrupa'nın değişik takımlarından biriyle oynuyoruz diyerek küçük bir mesaj vermiştim

PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu. Terim " Avrupa'nın değişik takımlarından biriyle oynuyoruz diye. Küçük bir mesaj vermiştim. Bizden daha iyi oynayarak rahat galibiyet aldılar." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI:

KÜÇÜK BİR MESAJ VERMİŞTİM

Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bizden daha iyilerdi. Dün de zaten bir cümlede anlatmıştım. Avrupa'nın değişik takımlarından biriyle oynuyoruz diye. Küçük bir mesaj vermiştim. Bizden daha iyi oynayarak rahat galibiyet aldılar.

NEDEN 3 SENE DEDİK DİYE?

Galatasaraylılar benim ne demek istediğimi daha iyi anlamışlardır. Neden 3 sene dedik diye. Takımımızın bu seviyede olması için gerekenleri yapacağız. Gereken neyse zaman içinde yapacağız.

FALCAO VE MOHAMED HAZIR DEĞİL

Falcao ve Mostafa Mohamed hazır değil. Bazı pozisyonların da orjinal oyuncusu olmadığından bu şekilde oynadık.

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