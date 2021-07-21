PSV - Galatasaray maçında olay! PSV taraftarından Galatasaraylı futbolculara taciz
Son dakika haberleri... Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı PSV maçının devre arasında olay çıktı. PSV ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından soyunma odasına doğru hareket eden sarı-kırmızılı ekibe, bir grup PSV taraftarı sözlü tacizde bulundu.
Karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğüyle beraber soyunma odasına yönelen Galatasaray'ı bir grup PSV taraftarı taciz etti.
Sonrasında kaçışmaya başlayan taraftarların bir kısmı da Galatasaray taraftarlarına saldırmaya çalıştı.
O anlarda bazı taraftarlar saha içine kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri de olaylara müdahale etti.
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