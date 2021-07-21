Transferin gözdesi Rachid Ghezzal Leicester City antremanında! Ghezzal hangi takıma gidecek? Galatasaray mı Beşiktaş mı?
Galatasaray ve Beşiktaş'ı transferde karşı karşıya getiren Rachid Ghezzal Leicester City antremanında yer aldı. Cezayirli yıldızın menajeri Anoir Fazuli bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Henüz bir takıma imza atmayan Ghezzal'ın Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Türkiye'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında adeta transfer savaşına neden olan Rachid Ghezzal takımı Leicester City antremana çıktı.
Beşiktaş'ın yıllık 3.2 milyon Euro önerdiği, sarı kırmızılıların ise 3.5 milyon Euro'ya kadar çıkabileceğini ifade ettiği Ghezzal, henüz bir takıma imza atmadı.
YA ASLAN YA KARTAL
Leicester City'le 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın, çok büyük bir aksilik olmazsa Galatasaray ya da Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.
GALATASARAY'LA ANLAŞTI
Rachid Ghezzal'ın, Galatasaray'dan gelen yıllık 3.5 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği belirtilirken Galatasaray'ın Leicester ile bonservis pazarlığının sürdüğü ifade edildi.
MENAJER DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ
Rachid Ghezzal'a yakın kaynaklar, yıldız futbolcunun menajeriyle sıkıntı yaşadığını, transfer sürecinin bu sebeple uzadığını öne sürdü. Tecrübeli futbolcunun, "Sürekli başka takımlarla görüşüyorsun. Benim için değil, kendin için en iyi olanı düşünüyorsun. Bu tavrın yüzünden hiçbir kulübe imza atamıyorum" diyerek tepki gösterdiği iddia ediliyor. Menajerini değiştirmek istediği belirtilen Cezayirli futbolcunun transfer süreci, böyle bir hamle yapılması durumunda tekrar uzayabilir.
BURAK ELMAS'TAN FLAŞ AÇIKLAMA
Rachid Ghezzal transferine dair konuşan Elmas, "Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncu ile görüşmeye devam ederiz. Hocamızın arzu etmesi, oyuncunun maliyetinin Galatasaray'a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray'da oynamaya uygun olması kriterlerini ele alarak oyuncularla görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR
Galatasaray ve Beşiktaş arasında müthiş bir transfer savaşı başlatan Cezayirli yıldızın menajeri Anoir Fazuli bugün İstanbul'a gelecek.
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