Galatasaray PSV maçı yayın neden donuyor? Galatasaray PSV maçını hangi kanallar veriyor? Sosyal medya karıştı...

Galatasaray PSV maçı yayın neden donuyor? Galatasaray PSV maçını hangi kanallar veriyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.TV8 ekranlarında yayınlanan karşılaşmanın canlı yayında yaşanan donmalar nedeniyle sosyal medyada gündem oluyor. İşte, Galatasaray PSV maçı yayın neden donuyor? Galatasaray PSV maçını hangi kanallar veriyor?

GALATASARAY PSV MAÇI YAYIN NEDEN DONUYOR?

Hollanda'daki servis sağlayıcıdan kaynaklanan sıkıntıdan dolayı maç yayında aksaklıklar yaşanıyor.

PSV – GALATASARAY MAÇINI HANGİ KANAL VERECEK?

Galatasaray'ın Hollanda deplasmanında oynayacağı maç bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Philips Stadı'nda oynanacak mücadele TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

PSV GALATASARAY MAÇ KADROSU BELLİ OLDU MU?

PSV muhtemel 11'i: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Sangare; Madueke, Gotze, Vertessen; Zahavi

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Mostafa Mohamed

Hakem: Alejandro Hernandez

PSV – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. 2021-2022 sezonunun Avrupa macerasının ilk maçı için Hollanda'ya giden sarı-kırmızılılar, zorlu maç için son hazırlıklarını tamamladı. Diagne, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Jimmy Durmaz ve Oğulcan Çağlayan'dan yoksun olan Galatasaray, hafif sakatlıkları bulunan Feghouli ve Falcao'yu kafileye kattı. Teknik Direktör Fatih Terim maç öncesi rakibi iyi analiz ettiklerini belirterek iki takımın da eşit şansa sahip olduğunu aktardı. Hollanda ekibini geçmesi halinde Celtic veya Midtjylland takımlarından birisiyle 3. ön eleme maçında karşılaşacak Galatasaray, Avrupa Ligi'ni de garantilemiş olacak.

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