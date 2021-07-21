Galatasaray'ın eski oyuncusu Nordin Amrabat'tan Fatih Terim sözleri: Onun için ateşe atlarım

"ONUN İÇİN ATEŞE ATLARIM"

A Spor'un haberine göre Fatih Terim için de konuşan Faslı oyuncu, "Terim'e çok şey borçluyum. O oyuncular için bir baba figürüdür ve çok iyi bir teknik adamdır. Onun için ateşe atlarım. Problem yaşamamanız gereken bir teknik adamdır, bu yüzden hep bir korku da olur ancak çalışılabilecek üst düzey antrenörlerden biridir" ifadelerini kullandı.