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Galatasaray'ın eski oyuncusu Nordin Amrabat'tan Fatih Terim sözleri: Onun için ateşe atlarım

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Giriş Tarihi: 21.07.2021 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021
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Galatasaray'ın eski oyuncusu Nordin Amrabat'tan Fatih Terim sözleri: Onun için ateşe atlarım

Galatasaray'ın eski oyuncularından Nordin Amrabat sarı kırmızılıların PSV Eindhoven ile karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Her iki takımda da geçmiş yıllarda forma giyen Amrabat, Galatasaray'ı tutacağını açıkladı. Fatih Terim'e çok şey borçlu olduğunu ifade eden Amrabat "Onun için ateşe atlarım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın eski oyuncularından Nordin Amrabat, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven ile oynayacağı maç öncesinde görüşlerini aktardı.

GALATASARAY'I TUTUYORUM

2,5 yıl PSV'de, 1,5 yıl da Galatasaray'da oynayan Amrabat, "PSV'de iyi zaman geçirdim, bana çok iyi yaklaşıldı. PSV iyiydi ancak Galatasaray'da daha sıcak bir ortam vardı. Atmosfer ise en iyisiydi. Şu anda bile düşündüğümde kalbim pır pır ediyor. Ben Galatasaray'ı tutuyorum." dedi.

"ONUN İÇİN ATEŞE ATLARIM"

A Spor'un haberine göre Fatih Terim için de konuşan Faslı oyuncu, "Terim'e çok şey borçluyum. O oyuncular için bir baba figürüdür ve çok iyi bir teknik adamdır. Onun için ateşe atlarım. Problem yaşamamanız gereken bir teknik adamdır, bu yüzden hep bir korku da olur ancak çalışılabilecek üst düzey antrenörlerden biridir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, PSV Eindhoven ile ilk maça 21 Temmuz günü TSİ 22:00'da çıkacak.

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