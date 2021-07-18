Son dakika: Galatasaray'da transfer gelişmesi... Stryger Larsen ile anlaşma sağlandı

2021/2022 sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Yaz transfer döneminde kadrosunu Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz takviyeleriyle güçlendiren Aslan, İtalyan ekibi Udinese'de forma giyen Danimarkalı sağ bek oyuncusu Jens Stryger Larsen ile anlaşma sağladı.

Larsen'in hafta içi İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

JENS STRYGER LARSEN KİMDİR?

21 Şubat 1991 tarihinde Danimarka'nın Sakskøbing kentinde dünyaya geldi. Bröndby IF altyapısında forma giymesinin ardından 2009 yılında aynı kulüple profesyonel sözleşme imzalayan Danimarkalı futbolcu, Nordsjaelland ve Austria Wien formalarını giymesinin ardından 2017 yılında 500 bin Euro karşılığında Udinese'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Serie A'da çıktığı 33 maçta 2 asist kaydeden Larsen, Danimarka Milli Takımı ile çıktığı 42 maçta ise 2 gol attı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.