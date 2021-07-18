Beşiktaş'a Brezilyalı kule! Kara Kartal Willian Jose transferinde kararlı
Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş golcü transferinde sona yaklaştı. Diego Costa, Dzeko, Luuk de Jong derken ibre Willian Jose’ye döndü. Siyah- Beyazlılar, Real Sociedad forması giyen Willian Jose transferinde mutlu sona yaklaştı. 29 yaşındaki oyuncunun İstanbul’a gelen menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor. İşte tüm detaylarıyla Willian Jose transferi...
Beşiktaş forvet transferinde sona yaklaşıyor.
Diego Costa, Dzeko, Luuk de Jong derken ibre Willian Jose'ye döndü. Siyah- Beyazlılar, Real Sociedad forması giyen Willian Jose transferinde mutlu sona yaklaştı.
29 yaşındaki oyuncunun İstanbul'a gelen menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor.
OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ
Kara Kartal, İspanyol ekibi Real Sociedad'a zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralama teklifini iletti.
İspanyol ekibi Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi halinde Willian Jose Beşiktaş'ın yeni golcüsü olacak.
ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI
Brezilya'da Gremio, Sao Paulo ve Santos formaları giyen golcü oyuncu, İspanya'da Real Madrid, Real Zaragoza ve Las Palmas'ta oynadıktan sonra Real Sociedad'a transfer oldu.
21 MAÇTA 6 GOLE İMZA ATTI
Geçen sezonun 2. yarısında kiralık olarak Wolves forması giyen Jose, Premier Lig'de 17 maça çıktı; 1 gol attı, 1 asist yaptı. Sociedad'da görev aldığı 21 maçta 6 gole imza attı.
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