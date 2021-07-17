Valentin Rosier Beşiktaş'la anlaşma sağladı! Galatasaray'da ilgileniyordu
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Beşiktaş geçtiğimiz yıl Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier ile yeniden anlaştı. Siyah-beyazlıların anlaştığı Fransız futbolcuyla ezeli rakibi Galatasaray'da ilgileniyordu. İşte Valentin Rosier transferinin detayları...
Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman transferlerini resmen açıklayan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve sergilediği başarılı performansla kazanılan kupalarda büyük pay sahibi olan Valentine Rosier'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
Beşiktaş, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ettiği Fransız futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Rosier'in Beşiktaş ile bonuslar dışında 1.35- 1.4 milyon Euro'luk bir garanti ücret üzerinden anlaşma sağladığını ve yönetimin Sporting Lizbon'a yaptığı yeni teklife cevap beklediğini söyledi.
BEN BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYORUM
Dikme ayrıca yıldız oyuncunun "Ben Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Başka hiçbir kulüpte oynamak istemiyorum. 4 yıl boyunca Beşiktaş forması giymek istiyorum." dediğini ifade etti.
Valentin Rosier, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 37 maçta 3 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
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