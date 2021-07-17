Valentin Rosier Beşiktaş'la anlaşma sağladı! Galatasaray'da ilgileniyordu

Beşiktaş, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ettiği Fransız futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Rosier'in Beşiktaş ile bonuslar dışında 1.35- 1.4 milyon Euro'luk bir garanti ücret üzerinden anlaşma sağladığını ve yönetimin Sporting Lizbon'a yaptığı yeni teklife cevap beklediğini söyledi.