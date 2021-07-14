Son dakika: Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi 5 yıl daha Barcelona'da
Son dakika spor haberi... İspanyol kulüp Barcelona'da sözleşmesi sona eren Lionel Messi, 5 yıllık yeni anlaşma yaptı. Yıldız futbolcu Messi ile resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.
İspanya basınında yer alan habere göre, Lionel Messi sözleşmesinin sona erdiği Barcelona ile 5 yıllık yeni imza için prensip anlaşmasına vardı.
Barcelona'nın altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir kulüpte forma giymeyen 34 yaşındaki yıldız, kulübün finansal durumu nedeniyle de maşında yüzde 50'lik indirme gitti.
MESSI'NİN BARCELONA KARİYERİ
34 yaşındaki oyuncu, Barcelona'da 778 maça çıkarken, 672 gol atıp 305 asist yaptı.
Messi, Katalan ekibiyle 10 kez La Liga ve 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Messi ile resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.
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