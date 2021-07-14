Galatasaray-PSV Eindhoven maçı ne zaman? Galatasaray-PSV Eindhoven bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sezonu erken açan sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven ile İstanbul'da karşılacak. Taraftarların merakla beklediği bilet fiyatlarına yönelik açıklama son dakika olarak geldi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu ikinci ayak maçında 28 Temmuz saat 21:00'da, PSV Eindhoven takımı ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 18 Temmuz Pazar günü passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır. Başakşehir Fatih Terim Stadyum'unda ki Passolig gişeleri sadece maç günü açılacaktır.