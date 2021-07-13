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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Yunanistan'ın küstah tavrını anlattı

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Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Yunanistan'ın küstah tavrını anlattı

Son dakika haberi... Olympiakos ile hazırlık mücadelesi yapmak için Yunanistan'a giden Galatasaray, Yunan yetkililer tarafından skandal muamelelere maruz kaldı. Yunan yetkililerin PCR testlerini kabul etmemesi sonucu yurda dönen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim yaşadıkları süreci anlattı. Terim, ''Dostluk maçları dostlarladır. O davranış dostça bir davranış değildi' dedi.

Atina'da skandal bir tavırla karşılaşarak yurda dönen Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den flaş açıklamalar FATİH TERİM'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Galatasaray'ın uluslararası kuralları çok iyi bilen bir kulüp olduğunu belirten Fatih Terim, "24 saat önce hepimiz test olduk. Hepimiz oraya elimizdeki tüm testlerimizin belgeleriyle gittik. İndiğimizde hızlı bir testin olacağını söylediler. İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre 2 taraf da yapılan test sonuçlarını kabul ediyor ancak bizden hızlı bir test istediler. 'Son 2 gündür bunu uygulamaya başladık.' dediler. İtiraz etmedik. Ben de denk geldim, test yaptırdım. Bir kısmımız dışarı çıktı. Bazı memurlar 'Hayır olmaz, herkesin çağırın test olacak.' dediler. Çağırdılar ve geri geldiler.

''DOSTLUK MAÇLARI DOSTLARLADIR''

Bundan sonra yapılacak tek şey vardı, o da geri dönmek. Çünkü dostluk maçları dostlarladır. Bu dostça bir davranış değil. 'O zaman dönüyoruz.' dedik." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve diğer yetkililere destekleri için teşekkür eden Fatih Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan kendisini güçlü hissediyor. Nasıl döneriz diye düşünürken bu kez 1-2 saat geçti, Oyuncular hem sıkıldılar hem de açlar. Herhangi bir servis de olmadı. Lounge bölümüne gitmemize müsaade etmediler. Pasaportlarımızı istediler. Deport (Sınır dışı) edeceklerini söylediler. Biz de vermeyeceğimizi söyledik. Bu arada 4 saat geçti. Kaptanlarımız ve hosteslerimiz hazır vaziyette bekledi ve uçağa izin vermediler. Orada kaldık mecburen. Sonra su verdiler. Olympiakos Kulübünden arkadaşlarımız bir hayli çırpındılar ancak olmadı. Kulüple bir alakası yok. Her türlü kulüpten buraya gelenleri havaalanından nasıl aldığımız aşikar. Hakikaten biz başka türlü davranıyoruz. Bu Galatasaray'a yapılmadı. Nereye yapıldığı çok açık. Son yılların hassas dengesi içinde bu hoş bir davranış şekli değil. Hiç hoş değil. Bunlara boyun eğecek insanlar değiliz. Yapılması gerekeni yaptık."

İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını vurgulayan Fatih Terim, "Hangi Türk'e sorsanız, çoğu zaman bazı sıkıntılar yaşamıştır. Hayat tecrübelerle dolu. Bugün de buna rastladık. Biz gereği neyse onu yaptık. Yarın da olsa onu yaparız. Herkes yaptığı ayıbı biliyor. Bu ayıp bir şey. İstanbul'da bir hazırlık maçı almak için uğraşıyoruz. Oynayamazsak da normal antrenmanlarımızla hazırlanırız. O maçı burada telafi ederiz. Bir sorun yok. Türk'ün misafirperverliği kimsede yok. Kimse bize böyle bir tavırla davranamaz." açıklamasında bulundu.

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