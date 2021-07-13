Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Yunanistan'ın küstah tavrını anlattı
Son dakika haberi... Olympiakos ile hazırlık mücadelesi yapmak için Yunanistan'a giden Galatasaray, Yunan yetkililer tarafından skandal muamelelere maruz kaldı. Yunan yetkililerin PCR testlerini kabul etmemesi sonucu yurda dönen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim yaşadıkları süreci anlattı. Terim, ''Dostluk maçları dostlarladır. O davranış dostça bir davranış değildi' dedi.
Atina'da skandal bir tavırla karşılaşarak yurda dönen Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbul'da açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın uluslararası kuralları çok iyi bilen bir kulüp olduğunu belirten Fatih Terim, "24 saat önce hepimiz test olduk. Hepimiz oraya elimizdeki tüm testlerimizin belgeleriyle gittik. İndiğimizde hızlı bir testin olacağını söylediler. İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre 2 taraf da yapılan test sonuçlarını kabul ediyor ancak bizden hızlı bir test istediler. 'Son 2 gündür bunu uygulamaya başladık.' dediler. İtiraz etmedik. Ben de denk geldim, test yaptırdım. Bir kısmımız dışarı çıktı. Bazı memurlar 'Hayır olmaz, herkesin çağırın test olacak.' dediler. Çağırdılar ve geri geldiler.
''DOSTLUK MAÇLARI DOSTLARLADIR''
Bundan sonra yapılacak tek şey vardı, o da geri dönmek. Çünkü dostluk maçları dostlarladır. Bu dostça bir davranış değil. 'O zaman dönüyoruz.' dedik." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve diğer yetkililere destekleri için teşekkür eden Fatih Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnsan kendisini güçlü hissediyor. Nasıl döneriz diye düşünürken bu kez 1-2 saat geçti, Oyuncular hem sıkıldılar hem de açlar. Herhangi bir servis de olmadı. Lounge bölümüne gitmemize müsaade etmediler. Pasaportlarımızı istediler. Deport (Sınır dışı) edeceklerini söylediler. Biz de vermeyeceğimizi söyledik. Bu arada 4 saat geçti. Kaptanlarımız ve hosteslerimiz hazır vaziyette bekledi ve uçağa izin vermediler. Orada kaldık mecburen. Sonra su verdiler. Olympiakos Kulübünden arkadaşlarımız bir hayli çırpındılar ancak olmadı. Kulüple bir alakası yok. Her türlü kulüpten buraya gelenleri havaalanından nasıl aldığımız aşikar. Hakikaten biz başka türlü davranıyoruz. Bu Galatasaray'a yapılmadı. Nereye yapıldığı çok açık. Son yılların hassas dengesi içinde bu hoş bir davranış şekli değil. Hiç hoş değil. Bunlara boyun eğecek insanlar değiliz. Yapılması gerekeni yaptık."
İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını vurgulayan Fatih Terim, "Hangi Türk'e sorsanız, çoğu zaman bazı sıkıntılar yaşamıştır. Hayat tecrübelerle dolu. Bugün de buna rastladık. Biz gereği neyse onu yaptık. Yarın da olsa onu yaparız. Herkes yaptığı ayıbı biliyor. Bu ayıp bir şey. İstanbul'da bir hazırlık maçı almak için uğraşıyoruz. Oynayamazsak da normal antrenmanlarımızla hazırlanırız. O maçı burada telafi ederiz. Bir sorun yok. Türk'ün misafirperverliği kimsede yok. Kimse bize böyle bir tavırla davranamaz." açıklamasında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- JGK son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma 912 öğrenci alımı...
- Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstür kura çekimi ne zaman? Fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?
- Açık öğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
- YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuç tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
- Kurban Bayramı'nda pandemi parası yatacak mı? Bayramda 1100 TL destek ödemesi var mı, olacak mı?
- 6 yıl erken emekli olma fırsatı! SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta kulak kabarttı! En az 3600 ve 4800 gün primle...
- Bayramda hangi otoyollar ücretsiz olacak? Bayramda köprüler ücretsiz, bedava mı?
- Bankalar tek tek açıkladı, fırsat büyüdü! Emekliye 2000 TL'ye kadar kazanç imkanı! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank...
- Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili 9 gün mü oldu? 16 Temmuz-26 Temmuz Pazartesi...
- Altın fiyatları için flaş tahmin! Balonu söndü, ince kıpırdanma! Uzman isim uyardı, 520 liranın üstü...
- Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte 12 Temmuz Kabine kararları...
- 500 TL bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? e-devlet açık kapı bayram harçlığı başvurusu var mı, olacak mı? EGM'den açıklama geldi...