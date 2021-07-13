Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstür kura çekimi ne zaman? Fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TFF tarafından daha önceden Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig için 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri kamuoyu ile paylaşılmıştı. Şimdide tüm heyecan Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstürü kura çekimine ve derbi maçların ne zaman, hangi tarihlerde oynanacağına çevrildi.

2021-2022 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig ile TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde başlıyor. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de, TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanıyor.