Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstür kura çekimi ne zaman? Fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?
Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstür kura çekimi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son olarak Beşiktaş’ın şampiyon olmasının ardından 2021-2021 sezonu Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta sorusuna taraftarlar yanıt aramakta. İşte, Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstür kura çekimi ne zaman? Fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?
Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstür kura çekimi ne zaman? Fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TFF tarafından daha önceden Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig için 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri kamuoyu ile paylaşılmıştı. Şimdide tüm heyecan Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstürü kura çekimine ve derbi maçların ne zaman, hangi tarihlerde oynanacağına çevrildi.
2021-2022 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig ile TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde başlıyor. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de, TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanıyor.
Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021'de oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022'de sonlanıyor.
Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonraki süreçte ilan edilecek.
2021-2022 SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TFF tarafından yapılan son açıklamada, 2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi. Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılacağı fikstür çekimleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.
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