Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma Beşiktaş yolunda! İşte Kartal'ın teklifi
Beşiktaş'ta transferde görüşmeler hızlandı. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen Bruma için girişimlere başladı. PSV'li yıldızın menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleşti. İşte Beşiktaş'ın Bruma için yaptığı teklifin detayları...
Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Beşiktaş, Bruma'nın transfer sürecinde de belirleyici bir noktaya geldi. Bruma'nın PSV Eindhoven'den ayrılarak Türkiye'ye dönmek istemesini fırsata çevirecek olan Beşiktaş, Portekizli futbolcunun menajeri Catio Balde ile bugün kulüp binasında görüşmelere başladı.
YENİ YOL HARİTASI ÇİZİLECEK
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ tarafından İstanbul ayağı yürütülen transfer projesinde, Bruma'nın menajeri ile bugün yapılan görüşmelerin ardından yeni bir yol haritası çizilecek.
Bruma ile ekonomik şartlarda da anlaşması beklenen Beşiktaş, PSV Eindhoven ile de Erdal Torunoğulları vasıtasıya görüşmelerini sürdürüyor.
4 MİLYON EURO'LUK ZORUNLU OPSİYON
Bruma'yı satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Beşiktaş, satın alma opsiyonunun zorunlu olmaması konusunda PSV Eindhoven'i ikna etmek için çalışıyor. PSV, Bruma için 4 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu sözleşmeye koymak istiyor ancak Beşiktaş, bu opsiyonu tamamen ortadan kaldırmak istiyor.
KİM NE KADAR ÖDEDİ?
2013'te Galatasarayir'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Yıldız kanat oyuncusu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.
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