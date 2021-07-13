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Son dakika | Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı iddiası! Taraflar el sıkıştı

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Giriş Tarihi: 13.07.2021
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Son dakika | Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı iddiası! Taraflar el sıkıştı

Son dakika haberi... Galatasaray, Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan yeniden kiralamak istediği Valentin Rosier için Portekiz kulubüyle anlaşma sağladı. Sporting ile 4.5 milyon euroya el sıkışan sarı kırmızılı kulübün Fransız sağ bek ile yakında zamanda görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

Galatasaray 'dan Beşiktaş 'a transfer çalımı... Sarı kırmızılılar, geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda pay sahiplerinden birisi olan sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'i kadrosuna katmak için Sporting Lizbon ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın Rosier transferi için pazarlık yaptığı Lizbon, Cim Bom'un teklifini kabul etti. Galatasaray yönetimi, Portekiz ekibiyle yaptığı görüşmeler sonucunda 4.5 milyon euroluk bonserviste el sıkıştılar.

ROSIER, GALATASARAY'LA GÖRÜŞME YAPACAK
Fanatik'in haberine göre; Kulübüyle anlaşma sağlayan yönetim, Rosier ve menajeriyle bir araya gelerek oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve kulübüne de siyah beyazlı formayı yeniden giymek istediğini ileten Rosier'ın, Galatasaray'la yaptığı görüşme sonrasında kararını vermesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN...
24 yaşındaki Fransız oyuncu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 37 maçta 3 gol atıp 7 asist yaparak şampiyonlukta önemli bir paya sahip oldu.

Rosier'de işlem tamam ROSİER'DE İŞLEM TAMAM

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