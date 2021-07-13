Son dakika | Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı iddiası! Taraflar el sıkıştı
Son dakika haberi... Galatasaray, Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan yeniden kiralamak istediği Valentin Rosier için Portekiz kulubüyle anlaşma sağladı. Sporting ile 4.5 milyon euroya el sıkışan sarı kırmızılı kulübün Fransız sağ bek ile yakında zamanda görüşmelere başlayacağı iddia edildi.
Galatasaray 'dan Beşiktaş 'a transfer çalımı... Sarı kırmızılılar, geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda pay sahiplerinden birisi olan sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'i kadrosuna katmak için Sporting Lizbon ile anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ın Rosier transferi için pazarlık yaptığı Lizbon, Cim Bom'un teklifini kabul etti. Galatasaray yönetimi, Portekiz ekibiyle yaptığı görüşmeler sonucunda 4.5 milyon euroluk bonserviste el sıkıştılar.
ROSIER, GALATASARAY'LA GÖRÜŞME YAPACAK
Fanatik'in haberine göre; Kulübüyle anlaşma sağlayan yönetim, Rosier ve menajeriyle bir araya gelerek oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve kulübüne de siyah beyazlı formayı yeniden giymek istediğini ileten Rosier'ın, Galatasaray'la yaptığı görüşme sonrasında kararını vermesi bekleniyor.
ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDAN...
24 yaşındaki Fransız oyuncu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 37 maçta 3 gol atıp 7 asist yaparak şampiyonlukta önemli bir paya sahip oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- JGK son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma 912 öğrenci alımı...
- Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstür kura çekimi ne zaman? Fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?
- Açık öğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
- YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuç tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
- Kurban Bayramı'nda pandemi parası yatacak mı? Bayramda 1100 TL destek ödemesi var mı, olacak mı?
- 6 yıl erken emekli olma fırsatı! SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta kulak kabarttı! En az 3600 ve 4800 gün primle...
- Bayramda hangi otoyollar ücretsiz olacak? Bayramda köprüler ücretsiz, bedava mı?
- Bankalar tek tek açıkladı, fırsat büyüdü! Emekliye 2000 TL'ye kadar kazanç imkanı! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank...
- Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili 9 gün mü oldu? 16 Temmuz-26 Temmuz Pazartesi...
- Altın fiyatları için flaş tahmin! Balonu söndü, ince kıpırdanma! Uzman isim uyardı, 520 liranın üstü...
- Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte 12 Temmuz Kabine kararları...
- 500 TL bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? e-devlet açık kapı bayram harçlığı başvurusu var mı, olacak mı? EGM'den açıklama geldi...