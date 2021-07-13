Son dakika | Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı iddiası! Taraflar el sıkıştı

ROSIER, GALATASARAY'LA GÖRÜŞME YAPACAK

Fanatik'in haberine göre; Kulübüyle anlaşma sağlayan yönetim, Rosier ve menajeriyle bir araya gelerek oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve kulübüne de siyah beyazlı formayı yeniden giymek istediğini ileten Rosier'ın, Galatasaray'la yaptığı görüşme sonrasında kararını vermesi bekleniyor.