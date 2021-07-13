Göztepe taraftarın evine giderek yeni sezon formalarını tanıttı!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe bu sezonun forma tanıtımı için çok ilginç bir yola başvurdu. Sarı kırmızılı ekipte futbolcular, yeni sezonda giyeceği formaları taraftarların evlerine giderek tanıttı.
Yeni sezon formalarının tanıtımına ilişkin kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Göztepeli oyunculardan Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Adis Jahovic, İrfan Can Eğribayat, Soner Aydoğdu ve Cherif Ndiaye yer aldı.
Futbolcular ellerinde yeni sezonda giyecekleri formalarla taraftarlarını kapılarını çaldı.
Göztepe Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, yeni sezon formasını kulübün simge isimlerinden Gürsel Aksel'in yeğeni Güler Aksel'in oğlu Levent Aksel'e takdim etti.
Öte yandan formalarda Göztepe'nin simge ismi Gürsel Aksel'in "Biz bugüne kadar Göztepe'de formamıza hiç ihanet etmedik, ettirmedik. Size şerefli bir forma bıraktık." sözünün de yer aldığı öğrenildi.
Göztepe'nin yeni formalarının 27 Temmuz'dan itibaren Gözgöz mağazalarında satışa sunulacağı belirtildi.
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