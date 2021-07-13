Beşiktaş'ta Rosier transferi tamam! Geri sayım başladı

Rosier için 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Sporting Lizbon'un sezon öncesi hazırlık kampına kadroda düşünülmediği için dahil edilmeyen Rosier, iki kulüp arasındaki görüşmenin sonlanmasını bekliyor.