Beşiktaş'ta Rosier transferi tamam! Geri sayım başladı
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi... Beşiktaş, Valentin Rosier’in bonservisi konusunda Sporting Lizbon ile anlaşma aşamasına geldi. Siyah-Beyazlılar, Fransız sağ beki 4 milyon Euro bedelle kadrousna katmak için artık günleri sayıyor. İşte Valentin Rosier transferine ilişkin tüm detaylar...
Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar Valentin Rosier'in bonservisini almaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon kazanılan çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fransız oyuncuyu kadrosunda tutmak isteyen Siyah-Bbeyazlılar, Portekiz ekibi ile anlaşma aşamasına geldi.
Rosier için 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Sporting Lizbon'un sezon öncesi hazırlık kampına kadroda düşünülmediği için dahil edilmeyen Rosier, iki kulüp arasındaki görüşmenin sonlanmasını bekliyor.
Anlaşmanın resmiyete kavuşması halinde 24 yaşındaki sağ bek Beşiktaş ile antrenmanlara start verecek. Geçen sezon 37 maçta siyah beyazlı formayo giyen Fransız oyuncu, 3 gol attı, 7 asist yaptı.
Valentin Rosier'in içinde bulunulan transfer döneminde birçok takım istemiş olmasına rağmen Fransız oyuncunun Beşiktaş'ta oynama ısrarı Siyah-Beyazlı kulüpte de karşılığını buldu.
Anlaşmanın kesinleşmesinin ardından resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.
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