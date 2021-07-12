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Beşiktaş, Mehmet Topal transferini açıkladı

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Giriş Tarihi: 12.07.2021
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Beşiktaş, Mehmet Topal transferini açıkladı

Son dakika haberleri... Beşiktaş, yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor. Siyah Beyazlılardan yapılan açıklamada gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçirilen Mehmet Topal ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Mehmet Topal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçen tecrübeli futbolcu ile sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan video ile transfer duyuruldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Mehmet Topal ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Topal'a hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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