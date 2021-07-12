Son dakika: Yunanistan'da Galatasaray'a skandal muamele! TFF’den flaş açıklama
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Yunanistan'da yaşadığı davranışlar nedeniyle bir açıklama yayınlayarak, Galatasaray'ın yanında olduklarını belirtti.
TFF'den yapılan açıklamada, "Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesinin istenen tüm prosedürleri yerine getirmesine rağmen Atina'ya indikten sonra karşılaştığı davranışlar kabul edilemez. Yunan makamlarının sporun ruhuna yakışmayan bu tutumunu kınıyor, Galatasaray Spor Kulübümüzün yanında olduğumuzu belirtiyoruz" denildi.
"BİR TÜRK TAKIMINA KARŞI NET BİR AYRIMCILIK YAPILMIŞTIR"
Galatasaray Kulübü, Olympiakos ile hazırlık maçı yapmak üzere Yunanistan'a giden futbol takımına yönelik sergilenen olumsuz tutuma tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Dostluk havasında, hazırlık maçı oynamak için gittiğimiz Atina'da bugün yaşanan olayda, bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapılmıştır." denildi.
Sarı-kırmızılı kafilenin yapıcı tavırlarına rağmen Yunan yetkililerin zorluk çıkarmaya devam ettiğine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye ve Yunanistan arasındaki mutat diplomatik uygulama dışına çıkılarak zaten uluslararası alanda 72 saat geçerli PCR testleri kabul edilmemiş, yeni test istenmiş, teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı oyuncularımızın test için yapıcı davranmaları ve ilgili işlemleri yapmalarına rağmen son derece yakışıksız, hatta küstahça bir üslupla davranılmış, çıkarılan zorluklar artarak devam etmiştir. Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır, uygulama ve davranışını asla kabul etmiyoruz. Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasaray, ilk kez böyle bir saygısızlığa maruz kalmıştır. Yönetim kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz. Bu süre zarfında olayın ilk anından itibaren bizleri yalnız bırakmayan, kafilemizle irtibatta olan, sorunu dostane ve diplomatik yollarla çözmeye çalışan, başta Dışişleri Bakanlığı'mız olmak üzere, tüm Türkiye Cumhuriyeti devlet kurum ve yetkililerine teşekkür ediyoruz."
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