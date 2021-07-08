Son dakika transfer haberleri | Vitor Pereira Tonny Vilhena'yı istedi!

ARKADAŞLARINA SÖYLEDİ

Hollandalı futbolcunun Türk arkadaşlarına, Fenerbahçe ile görüştüğünü söylediği belirtildi. Merkez orta saha pozisyonunda görev alan ve bu sezon 35 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan 26 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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