Son dakika transfer haberleri | Vitor Pereira Tonny Vilhena'yı istedi!
Fenerbahçe, Vitor Pereira ile sezona yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Orta saha bölgesinde çok sayıda oyuncusu olmasına rağmen, Portekizli hoca bu bölgeye takviye istedi. Tecrübeli antrenör, Krasnodar'dan Tonny Vilhena'yı takımda görmek istiyor.
Gelecek sezonun planlaması konusunda somut adımlar atan Fenerbahçe , transfer anlamında da çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor.
Ozan Tufan'ın takımdan ayrılma ihtimalini düşünen Sarı-Lacivertliler, bu bölgeye en kötü ihtimalle bir takviye yapmak istiyor.
Fanatik'in haberine göre; Kanarya'nın yeni rotası Rusya olacak. Sarı Lacivertliler'in yeni hocası Vitor Pereira, Krasnodar forması giyen Tonny Vilhena'yı istedi. Bu gelişmelerin üzerine de Fenerbahçe Yönetimi, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
ARKADAŞLARINA SÖYLEDİ
Hollandalı futbolcunun Türk arkadaşlarına, Fenerbahçe ile görüştüğünü söylediği belirtildi. Merkez orta saha pozisyonunda görev alan ve bu sezon 35 maçta 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan 26 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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