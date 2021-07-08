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Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi: Edin Dzeko bombası! Kara Kartal teklifini yaptı

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Giriş Tarihi: 08.07.2021
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Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi: Edin Dzeko bombası! Kara Kartal teklifini yaptı

Beşiktaş, Edin Dzeko transferini bitirmek için harekete geçti. Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar’ın gidişinin ardından forvet transferi için büyük çaba harcayan Beşiktaş büyük bombayı patlatıyor. Bonservisi elinde olan Diego Costa ile pazarlıklarını sürdüren Siyah- Beyazlılar, Roma’nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko ile de masaya oturdu. Olası transferi gündemde olan Edin Dzeko ile yapılan pazarlığa ilişkin tüm detaylar haberimizde...

Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın gidişinin ardından forvet transferi için büyük çaba harcayan Beşiktaş büyük bombayı patlatıyor.

Bonservisi elinde olan Diego Costa ile pazarlıklarını sürdüren Siyah- Beyazlılar, Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko ile de masaya oturdu.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI
Beşiktaş yönetimi 35 yaşındaki futbolcunun menajerine 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Siyah-Beyazlılar'ın 2.8 milyon Euro garanti ücret ve maç başına 20 bin Euro önerdiği de belirlendi.

ROMA BONSERVİS İSTEMİYOR
Alınan bilgilere göre Roma 1 yıl sözleşmesi kalan Edin Dzeko'nun maaşından kurtulmak istiyor.

Bu nedenle Boşnak yıldızın bonservisi için talepte bulunmayacakları ifade ediliyor.

F.BAHÇE'NİN DE İLGİSİ VAR


Aynı Beşiktaş gibi forvet arayan Fenerbahçe'nin de Dzeko'ya ilgi gösterdiği ancak şu ana kadar bir teklif yapılmadığı öğrenildi. Tecrübeli yıldıza Arap ülkelerinden de talipler var.

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