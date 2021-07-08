Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi: Edin Dzeko bombası! Kara Kartal teklifini yaptı



Aynı Beşiktaş gibi forvet arayan Fenerbahçe'nin de Dzeko'ya ilgi gösterdiği ancak şu ana kadar bir teklif yapılmadığı öğrenildi. Tecrübeli yıldıza Arap ülkelerinden de talipler var.

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