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Beşiktaş transferde 4 isme imza attırdı

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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Beşiktaş transferde 4 isme imza attırdı

2020-21 sezonunu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta dış transferde Salih Uçan'a imza attırmıştı. Uçan'ın ardından iç transferde de harekete geçen siyah-beyazlılar 4 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son dakika transfer gelişmesi... Beşiktaş Kulübü, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal ile yeni sözleşme imzalandığı duyurdu.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen futbolcularımız; Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcularımıza başarılar dileriz." denildi.

Beşiktaş 4 futbolcuyla imza attırdı BEŞİKTAŞ 4 FUTBOLCUYLA İMZA ATTIRDI
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