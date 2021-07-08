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İtalya İngiltere final maçı ne zaman? EURO 2020 final tarihi açıklandı mı, ayın kaçında?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2021
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İtalya İngiltere final maçı ne zaman? EURO 2020 final tarihi açıklandı mı, ayın kaçında?

İtalya İngiltere final maçı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yarı finalde uzatmalar sonucu Danimarka'yı eleyen İngiltere, İtalya'nın rakibi oldu. İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Danimarka'yı yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi. Sonuçların ardından final maçının oynanacağı tarih sorgulanmaya başladı. İşte, İtalya İngiltere final maçı ne zaman? EURO 2020 final tarihi açıklandı mı, ayın kaçında?

İtalya İngiltere final maçı ne zaman? EURO 2020 final tarihi açıklandı mı, ayın kaçında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EURO 2020 heyecanında final heyecanı yaşanacak. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) finalin adı belli oldu. Danimarka'yı 2-1 yenen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu. İtalya İngiltere final maçı ne zaman? sorusuna yanıt aranıyor.

EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçı, ilk finalist İtalya ile İngiltere Danimarka maçı kazananı arasında 11 Temmuz 2021 Pazar günü oynanacak.

EURO 2020 FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

UEFA EURO 2020 finali 11 Temmuz 2021 tarihinde, İngiltere - Londra (Wembley Stadyumu'nda) oynanacak.

EURO 2020 FİNAL MAÇI HAKEMİ KİM OLDU?

Euro 2020 final maçında Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacak. Hakemlik kariyerinde Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi gibi önemli turnuvalarda yer alan isim, ilk Avrupa Şampiyonası deneyimini bu maçla kazanacak.

EURO FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

11 Temmuz Pazar günü yapılacak olan final maçı saat 22.00'da TRT ekranlarında yayınlanacak.

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