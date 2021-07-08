İtalya İngiltere final maçı ne zaman? EURO 2020 final tarihi açıklandı mı, ayın kaçında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EURO 2020 heyecanında final heyecanı yaşanacak. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) finalin adı belli oldu. Danimarka'yı 2-1 yenen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu. İtalya İngiltere final maçı ne zaman? sorusuna yanıt aranıyor.

EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçı, ilk finalist İtalya ile İngiltere Danimarka maçı kazananı arasında 11 Temmuz 2021 Pazar günü oynanacak.