Galatasaray'da Arda Turan'ın geleceği belli oldu

Galatasaray Kulübü, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre 34 yaşındaki kaptanla 1 yıllık sözleşme yenilendiği belirtildi.

İmza sonrası konuşan Arda Turan'ın ilk sözleri "Ben Galatasaraylıyım, buranın evladıyım ve Galatasaray'ı seviyorum..." dedi.