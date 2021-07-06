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Galatasaray'da Arda Turan'ın geleceği belli oldu

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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Galatasaray'da Arda Turan'ın geleceği belli oldu

Son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray Kulübü, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre 34 yaşındaki kaptanla 1 yıllık sözleşme yenilendiği belirtildi.

İmza sonrası konuşan Arda Turan'ın ilk sözleri "Ben Galatasaraylıyım, buranın evladıyım ve Galatasaray'ı seviyorum..." dedi.

Arda Turanın imza sonrası ilk sözler: Buranın evladıyım... ARDA TURAN'IN İMZA SONRASI İLK SÖZLER: BURANIN EVLADIYIM...

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