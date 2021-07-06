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Haberler Spor Haberleri Son dakika | Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da! Yarın 5 yıllık sözleşme imzalanacak

Son dakika | Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da! Yarın 5 yıllık sözleşme imzalanacak

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Giriş Tarihi: 06.07.2021
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Son dakika | Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da! Yarın 5 yıllık sözleşme imzalanacak

Son dakika haberi...Galatasaray, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir peşinde olduğu Barış Alper Yılmaz transferi için futbolcunun menajeri ve kulübüyle anlaşma sağladı. Futbolcunun yarın Galatasaray'a 5 yıllık imza atması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla 36 maça çıkan Yılmaz, 8 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

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