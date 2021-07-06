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Son dakika: Beşiktaş 4 futbolcuyla sözleşme imzalandığını duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2021 19:34
2020-21 sezonunu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta dış transferde Salih Uçan'a imza attırmıştı. Uçan'ın ardından iç transferde de harekete geçen siyah-beyazlılar 4 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son dakika transfer gelişmesi... Beşiktaş Kulübü, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal ile yeni sözleşme imzalandığı duyurdu.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen futbolcularımız; Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcularımıza başarılar dileriz." denildi.

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