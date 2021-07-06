Ronaldo'dan flaş karar! İşte yeni adresi

EURO 2020'yi 4 maçta attığı 5 golle kapatan Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı eski takımları Manchester United ve Real Madrid'in yanı sıra Fransız devi PSG ile de anılan Ronaldo, geleceğiyle ilgili son kararını verdi. Cristiano Ronaldo son 15 yılda dünya futboluna damga vurduğu gibi EURO 2020'nin de en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.