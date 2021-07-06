Ronaldo'dan flaş karar! İşte yeni adresi
EURO 2020'de müthiş bir performans sergileyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan flaş karar. İtalyan kulübü Juventus'la yola devam etmeyi düşünmeyen Ronaldo'nun yeni adresi ya İngiltere ya da Fransa olacak. İşte ayrıntılar...
EURO 2020'yi 4 maçta attığı 5 golle kapatan Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı eski takımları Manchester United ve Real Madrid'in yanı sıra Fransız devi PSG ile de anılan Ronaldo, geleceğiyle ilgili son kararını verdi. Cristiano Ronaldo son 15 yılda dünya futboluna damga vurduğu gibi EURO 2020'nin de en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
36 yaşındaki yıldız futbolcu Fransa, Almanya ve Macaristan'la yer aldıkları 'Ölüm Grubu'nda 5 gol, 1 asistlik müthiş performansıyla Portekiz'i son 16'ya taşımayı başarmıştı.
Ronaldo attığı gollerle Miroslav Klose'yi (19 gol) geçerek Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerinin en golcü futbolcusu (21 gol) unvanını da eline geçirmişti.
FİNALLERİN GOLCÜSÜ OLDU
Süper yıldız ayrıca milli takım kariyerinde 109 gole ulaşarak tarihin en golcü oyuncusu olan Ali Daei'yi de yakalamayı başarmıştı. 36 yaşındaki yıldız aynı zamanda EURO 2020'de attığı 5 golle Michel Platini'yi (9 gol) geçerek Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin en golcü oyuncusu (14 gol) olmayı başarmıştı.
YENİ ADRESİ NERESİ OLACAK?
Gündemden düşmeyen Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı ise dünya futbolunun 1 numaralı konusu haline geldi. Portekizli yıldızın adı son dönemde eski takımları Manchester United ve Real Madrid'in yanı sıra Fransız devi PSG ile de anılıyordu.
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