İlker Püren Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı| Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Hollanda'nın güçlü takımlarından PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın transfer listesinde olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili eski hocası İlker Püren çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Genç ve yerli isimlere yatırım yaparak geleceğin kadrosunu şekillendirmeyi hedefleyen Galatasaray , son olarak Keçiörengücü'nün 21 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Sarı-Kırmızılı taraftarların performansını büyük merakla beklediği genç yeteneği hocası İlker Püren anlattı. Keçiören'in teknik patronu Püren, "Barış'la 1 yıl çalıştık. Ona 28 maçta ilk 11'de forma verdim. Geçen sezon başında kulüp yetkilileri bize oyuncuyu teslim etti. 'Bir bakalım, olmazsa kiralık veririz' denildi. Oyuncudaki potansiyeli görünce faydalandık" ifadelerini kullandı.
'SAHA BİTTİ DEDİĞİNİZ ANDA...'
Barış Yılmaz tarzında bir Türk oyuncu olmadığını ileri süren Püren, "Hatta bu tarzda bir yabancı da yok. Fransız yıldız Thierry Henry'den daha iyi. Güçlü, hızlı, teknik, dar ve uzun alanda etkili. Saha bitti dediğiniz anda Barış için bitmemiştir ve saha Barış için yeni başlamıştır" diye konuştu.
FATİH TERİM ÇOK ISRARCI OLDU
İlker hoca, transferin detaylarıyla ilgili de bilgi verirken, "Barış'ın Galatasaray'a transferinde Fatih Terim çok ısrarcı oldu. Fatih hocanın bu isteği, Barış'ın Galatasaray'a gitmesinde etkili oldu. Çünkü Barış, Ümit Milli Takım 'a gidince, tüm takımların ilgisini çekmişti. Aklınıza gelebilecek tüm takımlardan teklif aldı. Kendisi, Galatasaray'ı özellikle seçti. Kerem, Oğulcan, Emre Akbaba gibi bir tercih yaptı" dedi.
'20 YAŞA KADAR KEŞFEDİLMELİ'
20 yaşın kendi açısından artık genç olmadığını vurgulayan İlker Püren, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de futbolcuları 20 yaşına kadar çoktan keşfetmeliyiz. 15-18 yaşına kadar oyuncuyu bulmalı ve 20 yaşında oyuncuyu hazır hale getirmeliyiz. Mesela Barış, Ümit Milli dışında hiçbir milli takımda yok. Oysa 14-15-16 yaş milli takımlarında oynasa gelişimi için çok iyi olurdu."
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