06 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Dieng için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Galatasaray Dieng için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardı

SPOR
Giriş Tarihi: 06.07.2021
ABONE OL
Galatasaray Dieng için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Galatasaray orta saha transferi için somut adım attı. Kritik PSV Eindhoven maçı öncesi orta alanda büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları çok yoğun bir şekilde sürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in 6 numara pozisyonu için istediği ilk isim olan Aliou Dieng konusunda girişimlere hız verdi.

Kritik PSV Eindhoven maçı öncesi orta alanda büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları çok yoğun bir şekilde sürüyor.

Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in 6 numara pozisyonu için istediği ilk isim olan Aliou Dieng konusunda girişimlere hız verdi.

Scout ekibinin önerdiği ve geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Malili futbolcu için El Ahly kulübüne 4 milyon Euro'luk teklif yapıldığı öğrenildi.

BU SEZON MUTLAKA SATACAKLAR!


Ancak Mısır kulübünün birçok takımın gündeminde olan Dieng için 8 milyon Euro istediği belirlendi.

Galatasaray yönetimi, Terim'in ısrarla istediği 23 yaşındaki futbolcuyu bitirmek için pazarlıklara devam ediyor. Mısır basını, El Ahly'nin bu sezon Aliou Dieng'i mutlaka satacağını belirtiliyor.

Galatasaray Ghezzal'e talip oldu! GALATASARAY GHEZZAL'E TALİP OLDU!
Emre Akbaba'dan büyük fedakarlık! EMRE AKBABA'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA