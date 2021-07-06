Fenerbahçe'de Vitor Pereira yeni sistemini belirliyor! İşte antremanda uzun süre yapılan o çalışma
Fenerbahçe'de teknik direktörün belirlenmesinin ardından takım Düzce'deki Topuk Yaylası'nda çalışmalarına başladı. Antremanın ilk bölümü basına açık gerçekleşirken, Pereira'nın hırslı tavırları antremanda göz doldurdu. Portekizli hoca taktik çalışması esnasında sık sık futbolcularını uyardı. Ayrıca Pereira'nın uzun süre boyunca takıma ayağa pas çalışması yaptırması dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen Fenerbahçe, burada topbaşı yaptı.
Sarı-lacivertlilerin, teknik direktör Vitor Pereia yönetimindeki ilk antrenmanının 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
KONDİSYON YERİNE TOPLU OYUNU DENEDİ
Portekizli teknik adam, antrenman öncesinde futbolcularla sahada kısa süreli toplantı yaptı. Ardından topla ısınma ile başlayan antrenman, dar alanda minyatür kaleli oyun ile sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
UZUN SÜRE AYAĞA PAS YAPTIRDI
Pereira'nın ilk idmanında taktik çalışması ve bununla ilgili futbolculara uyarılarda bulunması dikkat çekti. Vitor Pereira'nın uzun süre takıma ayağa pas çalışması yaptırdı.
5 YARDIMCI DA SAHADA YERİNİ ALDI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yardımcısı ile takımın başında yer aldı. Pereira, yardımcıları Filipe Almeida, Luis Silva, Bruno Moura, Antonio Ascensao ve Luis Nedio ile Topuk Yaylası'nda takımla ilk antrenmanına çıktı.
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