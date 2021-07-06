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Fenerbahçe'nin ilk bombası Fabio Martins! Anlaşma büyük oranda tamam

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Giriş Tarihi: 06.07.2021
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Fenerbahçe'nin ilk bombası Fabio Martins! Anlaşma büyük oranda tamam

Fenerbahçe'de bomba transfer gelişmesi... Vitor Pereira’yı teknik direktörlük koltuğuna getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ilk bombayı patlatıyor... Takımdan ayrılması an meselesi olan Diego Perotti’nin yerine sol açık arayan Sarı-Lacivertli yönetim hedefe ulaşmaya çok yaklaştı. İşte Fenerbahçe'nin olası Fabio Martins transferine ilişkin tüm detaylar...

Vitor Pereira'yı teknik direktörlük koltuğuna getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ilk bombayı patlatıyor...

Takımdan ayrılması an meselesi olan Diego Perotti'nin yerine sol açık arayan Sarı-Lacivertli yönetim hedefe ulaşmaya çok yaklaştı.

1 YILDIR ONUN PEŞİNDELER


Alınan bilgilere göre Fenerbahçe yaklaşık 1 yıldır transfer gündeminde yer alan Fabio Martins'i bitirme noktasına getirdi. Pereira da vatandaşının transferine onayı verdi.

İLK HEDEF KİRALIK ALMAK
Yönetimin 27 yaşındaki Martins ile her konuda anlaştığı, Braga ile pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Fener'in ilk hedefi yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Eğer Portekiz kulübü ikna olmazsa bu kez bonservis pazarlıkları başlayacak.

Sarı-Lacivertliler'in 2 yıl daha sözleşmesi olan Martins için 4 milyon Euro teklif edeceği belirtiliyor.

GEÇEN SEZON SON DAKİKADA İMZA YATMIŞTI
Fabio Martins uzun bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor.

Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon başında hem Braga hem de Portekizli yıldızla yine her konuda anlaşmış ancak transfer yatmıştı. Bunun nedeni Martins'in Al Shabab'tan gelen astronomik teklifi kabul etmesiydi. Ancak Martins, Suudi Arabistan'da mutlu olamayınca Braga'ya geri döndü.

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