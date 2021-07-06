Fenerbahçe'nin ilk bombası Fabio Martins! Anlaşma büyük oranda tamam

Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon başında hem Braga hem de Portekizli yıldızla yine her konuda anlaşmış ancak transfer yatmıştı. Bunun nedeni Martins'in Al Shabab'tan gelen astronomik teklifi kabul etmesiydi. Ancak Martins, Suudi Arabistan'da mutlu olamayınca Braga'ya geri döndü.

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