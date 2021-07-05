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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Emre Akbaba'dan büyük fedakarlık

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Giriş Tarihi: 05.07.2021
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Emre Akbaba'dan büyük fedakarlık

Son dakika transfer haberleri...Galatasaray milli yıldızı Emre Akbaba ile 2 yıllık sözleşme uzattı. Genç oyuncu sarı kırmızılı takımda kalmak için büyük bir fedakarlık yaptı. Akbaba'nın 9.5 milyon TL olan yıllık ücretini 8 milyon TL’ye indirdiği ortaya çıktı.

Galatasaray 'da iç transferde 5. imza Emre Akbaba'dan geldi. Daha önce Muslera, Marcao, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılar dün de Emre Akbaba'nın kontratını 2022-23 sezonu sonuna kadar uzattı.

EMRE AKBABA "FEDA" DEDİ
9.5 milyon liralık yıllık ücretini 8 milyon liraya indiren ve teknik direktör Fatih Terim'in de kalmasını istediği 28 yaşındaki 10 numara, "Bundan önceki süreçte sakatlıklar oldu, sıkıntılar oldu ama umarım önümüzdeki 2 yıl, ben ve takım arkadaşlarım için sakatlıksız, kazasız, belasız geçer. Çok güzel 2 yıl olur ve şampiyonluklarla, kupalarla süslendiririz" dedi.

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