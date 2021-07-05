Vitor Pereira'nın golcücü Marko Arnautovic
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, yönetimle golcü transferini konuştu. Portekizli çalıştırıcı EURO 2020'de öne çıkan golcü oyuncu Marko Arnautovic'i istedi. Sarı lacivertli yönetimin, Avusturyalı oyuncuyla kısa bir süre içerisinde temasa geçmesi bekleniyor.
Teknik direktör arayışını Vitor Pereira ile noktalayan Fenerbahçe 'de şimdi de transfer hareketliliği başladı. Portekizli teknik adam, ilk etapta Çin'de çalıştırdığı Shangai SIPG'den eski öğrencisi Marko Arnautovic'i istedi.
52 yaşındaki teknik adam, şampiyonluğa oynamak için kilit transferlere ihtiyacı olduğunu yönetime iletti. Bu doğrultuda Pereira'nın ilk olarak Arnautovic transferinin bitirilmesini istediği öğrenildi.
Menajerler aracılığı ile temas kurulan 32 yaşındaki golcünün, 3 milyon euro bandında bir ücret talep ettiği bilgisine ulaşıldı. Ancak Sarı-Lacivertli kulübün, 2022 Aralık'a kadar sözleşmesi bulunan Avusturyalı forvet ile bu konuda pazarlık yapacağı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.
İTALYA'DAN DA İSTİYORLAR
Öte yandan bir diğer gelen habere göre Arnautovic'in, Avrupa'ya dönmek istediği ve bu anlamda İtalya'dan da birkaç kulübün temas halinde olduğu belirtildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin ise vakit kaybetmeden bu transferi bitirip, oyuncuya bir an önce Sarı-Lacivertli formayı giydirmeyi hedeflediği belirtildi.
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