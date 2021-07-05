Vitor Pereira'nın golcücü Marko Arnautovic

İTALYA'DAN DA İSTİYORLAR

Öte yandan bir diğer gelen habere göre Arnautovic'in, Avrupa'ya dönmek istediği ve bu anlamda İtalya'dan da birkaç kulübün temas halinde olduğu belirtildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin ise vakit kaybetmeden bu transferi bitirip, oyuncuya bir an önce Sarı-Lacivertli formayı giydirmeyi hedeflediği belirtildi.

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