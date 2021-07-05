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Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı! Rapor ortaya çıktı

Fenerbahçe'de 5 yıl sonra ikinci Vitor Pereira dönemi başladı. Tecrübeli hocanın yeniden takımın başına geçmesi beraberinde büyük tartışmaları getirse de, yönetimle Pereira arasında yapılan görüşme ortaya çıktı. Portekizli hoca takıma yapılacak transferleri belirlerken, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Attila Szalai'ye de değindi.

Giriş Tarihi: 05.07.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 11:03
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı! Rapor ortaya çıktı
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, önceki gün idmanda basının sorularını yanıtlamış, yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın itibarsızlaştırılmaması gerektiğini söylemişti.
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı! Rapor ortaya çıktı
Baki, Portekizli hocanın her şeye hakim olduğunun, anlaşmadan önce kendilerine takımla ilgili sunum yaptığının altını çizmişti.
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı! Rapor ortaya çıktı
Pereira, yönetime transfer konusunda büyük ihtiyaçlar olmadığını, 3-4 kritik hamleyle şampiyon takımın ortaya çıkacağını ifade etti.
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı! Rapor ortaya çıktı

SİSTEM ESNEK OLACAK
Fenerbahçe'de yarım kalan işini tamamlamaya geldiğini söyleyen hoca, sistem konusunda esnek olacağını, maça göre oyuncu ve diziliş tercihi yapabileceğini iletti.

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı! Rapor ortaya çıktı
Takımın hem üçlü hem dörtlü savunma oynayabilecek kadro kalitesine sahip olduğunun altını çizdi.