Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı! Rapor ortaya çıktı

Fenerbahçe'de 5 yıl sonra ikinci Vitor Pereira dönemi başladı. Tecrübeli hocanın yeniden takımın başına geçmesi beraberinde büyük tartışmaları getirse de, yönetimle Pereira arasında yapılan görüşme ortaya çıktı. Portekizli hoca takıma yapılacak transferleri belirlerken, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Attila Szalai'ye de değindi.

Giriş Tarihi: 05.07.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 11:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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