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Haberler Spor Haberleri Galatasaray Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzattı! Son dakika Galatasaray transfer haberleri | GS haberleri

Galatasaray Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzattı! Son dakika Galatasaray transfer haberleri | GS haberleri

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Giriş Tarihi: 04.07.2021
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Galatasaray Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzattı! Son dakika Galatasaray transfer haberleri | GS haberleri

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Hollanda'nın PSV takımıyla karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, iç transferde Muslera, Marcao, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın ardından Emre Akbaba ile de sözleşme uzattı.

Galatasaray, Emre Akbaba'nın sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını resmen duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Emre Akbaba, Kulübümle sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Burada büyük başarılar elde etmek istiyorum. Sakatlıklar ve başka sıkıntılar oldu ama umarım önümüzdeki 2 yıl hem benim için hem de takım arkadaşlarım için sakatlıksız, sıkıntısız geçer ve şampiyonluklar, kupalar kazanırız. Takım arkadaşlarımı da onlarla beraber çalışmayı özledim. Hocalarımızla birlikte çalışmalarımızı yapıp PSV maçına hazırlanmak istiyoruz." dedi.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 27 resmi müsabakaya çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, sarı kırmızılı takıma 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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