Galatasaray Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzattı! Son dakika Galatasaray transfer haberleri | GS haberleri

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Emre Akbaba, Kulübümle sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Burada büyük başarılar elde etmek istiyorum. Sakatlıklar ve başka sıkıntılar oldu ama umarım önümüzdeki 2 yıl hem benim için hem de takım arkadaşlarım için sakatlıksız, sıkıntısız geçer ve şampiyonluklar, kupalar kazanırız. Takım arkadaşlarımı da onlarla beraber çalışmayı özledim. Hocalarımızla birlikte çalışmalarımızı yapıp PSV maçına hazırlanmak istiyoruz." dedi.