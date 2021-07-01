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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği! Ersin Destanoğlu Fransa'ya Mert Günok Beşiktaş'a

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Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği! Ersin Destanoğlu Fransa'ya Mert Günok Beşiktaş'a

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun Fransa'nın Nice takımına transferi an meselesi. Son pazarlıkların yapıldığı görüşmelerde Beşiktaş yönetimi, genç kalecinin alternatifi olarak Medipol Başakşehir'in tecrübeli kaleci Mert Günok'u gündeme aldı.

Beşiktaş formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansın ardından transfer döneminin gözde isimlerinden biri olan Ersin Destanoğlu'na, Fransa Lig 1 ekibi Nice'in yoğun markajı devam ediyor.

20 yaşındaki file bekçisi için son olarak 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan Güney Fransa ekibinin, Siyah-Beyazlı yönetimle pazarlık halinde olduğu kaydedildi. Tarafların, bu bedele ek olarak sonraki satıştan pay konusunda da görüşmelerini sürdürdüğü ve yakın zaman içinde anlaşmanın olabileceği belirtildi.

YEŞİL IŞIĞI YAKTI
Kariyerine Avrupa'da devam etmeye olumlu bakan Ersin Destanoğlu'nun da tarafların anlaşmasını beklediği bildirildi. Nice'i gelişimini sürdürmek için doğru bir hamle olarak gören yetenekli kalecinin, sıradaki macerasında da çok çalışmaya devam edip performansını yükseltmeyi planladığı ifade edildi.

TRABZON'UN DA TAKİBİNDE
Kara kartal, Ersin Destanoğlu'nu satması halinde Trabzonspor 'un da takibinde bulunması sebebiyle zaman kaybetmeden Başakşehir'in Milli kalecisi Mert Günok için harekete geçecek. İstanbul temsilcisinde ikinci kaleci konumunda bulunan ve ayrılmak isteyen başarılı ismin düşük bir bonservis bedeli karşılığında Kartal yapılması amaçlanıyor. Öte yandan Samsunspor'dan Nurullah Aslan da geleceğe yatırım için listede tutuluyor.

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