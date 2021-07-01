Beşiktaş'ta transfer hareketliliği! Ersin Destanoğlu Fransa'ya Mert Günok Beşiktaş'a
Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun Fransa'nın Nice takımına transferi an meselesi. Son pazarlıkların yapıldığı görüşmelerde Beşiktaş yönetimi, genç kalecinin alternatifi olarak Medipol Başakşehir'in tecrübeli kaleci Mert Günok'u gündeme aldı.
Beşiktaş formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansın ardından transfer döneminin gözde isimlerinden biri olan Ersin Destanoğlu'na, Fransa Lig 1 ekibi Nice'in yoğun markajı devam ediyor.
20 yaşındaki file bekçisi için son olarak 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan Güney Fransa ekibinin, Siyah-Beyazlı yönetimle pazarlık halinde olduğu kaydedildi. Tarafların, bu bedele ek olarak sonraki satıştan pay konusunda da görüşmelerini sürdürdüğü ve yakın zaman içinde anlaşmanın olabileceği belirtildi.
YEŞİL IŞIĞI YAKTI
Kariyerine Avrupa'da devam etmeye olumlu bakan Ersin Destanoğlu'nun da tarafların anlaşmasını beklediği bildirildi. Nice'i gelişimini sürdürmek için doğru bir hamle olarak gören yetenekli kalecinin, sıradaki macerasında da çok çalışmaya devam edip performansını yükseltmeyi planladığı ifade edildi.
TRABZON'UN DA TAKİBİNDE
Kara kartal, Ersin Destanoğlu'nu satması halinde Trabzonspor 'un da takibinde bulunması sebebiyle zaman kaybetmeden Başakşehir'in Milli kalecisi Mert Günok için harekete geçecek. İstanbul temsilcisinde ikinci kaleci konumunda bulunan ve ayrılmak isteyen başarılı ismin düşük bir bonservis bedeli karşılığında Kartal yapılması amaçlanıyor. Öte yandan Samsunspor'dan Nurullah Aslan da geleceğe yatırım için listede tutuluyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Emekli ikramiyesine zam gelecek mi? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 1.500-2.000 TL beklentisi...
- Bugün yasak var mı? 1 Temmuz Perşembe bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar bitti mi?
- Lisans adayları heyecanla bekliyor! 2021 DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav tarihi ne zaman?
- KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2021 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Şartlar...
- Sinemalar açıldı mı? 1 Temmuz bugün sinema salonları açık mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de sinema başladı mı?
- Son dakika: Tosuncuk yakalandı mı, teslim oldu mu? Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?
- İl il OGM kura sonuçları sorgulama: 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Maske yasağı kalktı mı? 1 Temmuz itibarıyla maske takma zorunluluğu bitti mi? Son açıklamalar...
- 3. doz aşı ne zaman? Kimler 3. doz aşı olacak? Sinovac veBioNTech aşı randevusu alma! 50 yaş ve üzeri...
- Hayranları merakla bekliyor... Elite 5. sezon ne zaman başlayacak? Elite 5. sezon gelecek mi, olacak mı?
- YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? YKS sonuçları bu ay açıklanır mı? TYT - AYT sonuçları...
- Yasak bugün bitti mi? 1 Temmuz yarın yasak var mı, yok mu? İçişleri Bakanlığı genelgesi...