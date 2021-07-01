Beşiktaş'ta transfer hareketliliği! Ersin Destanoğlu Fransa'ya Mert Günok Beşiktaş'a

20 yaşındaki file bekçisi için son olarak 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan Güney Fransa ekibinin, Siyah-Beyazlı yönetimle pazarlık halinde olduğu kaydedildi. Tarafların, bu bedele ek olarak sonraki satıştan pay konusunda da görüşmelerini sürdürdüğü ve yakın zaman içinde anlaşmanın olabileceği belirtildi.