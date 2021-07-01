Diego Costa an meselesi! Beşiktaş İspanyol yıldız için bastırıyor

Beşiktaş marka bir golcü almak için arayışlarını sürdürüyor. Aboubakar ve Cenk Tosun'un takımdan ayrılması sonrasında arayışlara başlayan Siyah- Beyazlılar, şu an boşta olan İspanyol golcü Diego Costa'da büyük ilerlemeler kaydetti. Taraflar yarın bir kez daha bir araya gelecek.