Diego Costa an meselesi! Beşiktaş İspanyol yıldız için bastırıyor
Beşiktaş yeni sezona bomba gibi bir golcüyle giriyor. Aboubakar ve Cenk Tosun’un takımdan ayrılması sonrasında arayışlara başlayan Siyah- Beyazlılar, şu an boşta olan İspanyol golcü Diego Costa’da büyük ilerlemeler kaydetti. Taraflar yarın bir kez daha bir araya gelecek.
Beşiktaş marka bir golcü almak için arayışlarını sürdürüyor. Aboubakar ve Cenk Tosun'un takımdan ayrılması sonrasında arayışlara başlayan Siyah- Beyazlılar, şu an boşta olan İspanyol golcü Diego Costa'da büyük ilerlemeler kaydetti. Taraflar yarın bir kez daha bir araya gelecek.
YENİ TEKLİF: YILLIK 3 MİLYON
Kartal Diego Costa'ya yeni teklifini sunacak... Siyah- Beyazlılar bonuslar ve imza parası da dahil tecrübeli oyuncuya yıllık 3 milyon Euro'dan 9 milyon Euro'luk teklifte bulunacak.
ARADAKİ FARKI ERİTECEKLER!
İspanyol golcünün 3 yıl için istediği para ise 12 milyon Euro... Arada 3 milyon Euro'luk bir fark var. Beşiktaş'ın yarın gerçekleştireceği görüşmede bu farkı indirmesi bekleniyor.
ŞARTLARIMIZA UYARSA ALIRIZ
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ dün katıldığı bir TV programında transferle ilgili konuştu. Kocadağ, "Diego Costa ile ilgileniyoruz. Şartlarımıza uyarsa transfer etmek isteriz" dedi.
KAAN AYHAN İÇİN HAREKETE GEÇECEK
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Kaan Ayhan'ı takımda görmek isteriz. Hayır denebilecek bir oyuncu değil. Hem Türk oyuncu, hem de birkaç bölgede oynayabilen bir oyuncu. Kulübüyle temas kurmayı planlıyoruz. Kenan Karaman için ise beklemedeyiz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hayranları merakla bekliyor... Elite 5. sezon ne zaman başlayacak? Elite 5. sezon gelecek mi, olacak mı?
- YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? YKS sonuçları bu ay açıklanır mı? TYT - AYT sonuçları...
- Yasak bugün bitti mi? 1 Temmuz yarın yasak var mı, yok mu? İçişleri Bakanlığı genelgesi...
- Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...
- Emekliye zam fırtınası! 441 liraya kadar artış! SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
- 3. doz korona aşısı ne zaman yapılır? 3. doz aşı yapılacak mı, kimler olacak? Sağlık Bakanı açıkladı...
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak, açıklandı mı? Vladimir Petkovic kimdir, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?
- Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık satılmayacak! A101, BİM, ŞOK, Migros...
- Kurbanlık fiyatları belli oldu mu, ne kadar? A101, BİM, CarrrefourSa, Migros kurbanlık fiyatları kaç TL? Koyun, dana, koç fiyatları...
- Bekçi alımı 2021 son dakika: EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?
- Eğlence mekanları, kahvehaneler, sinemalar ne zaman açılacak? 1 Temmuz'da kahvehanelerde oyun serbest mi?
- Bayram ikramiyeleri 2021 ne zaman verilecek? Emekliye 1100 TL ikramiye ödemesi ayın kaçında yapılacak?